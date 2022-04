VIDEO | Guerra in Ucraina, a Palermo un corso per prepararsi in caso di attacco nucleare

Chiudersi in casa e non accendere i condizionatori, alcune delle indicazioni che saranno dispendiate durante le lezioni tenute da Era e Protezione civile e rivolte ai volontari che hanno operato alla Fiera del Mediterraneo. Il progetto, ideato da Gigi Chiavetta, fa parte di un ciclo più ampio di iniziative teoriche e pratiche pensate per affrontare ogni tipo di emergenza