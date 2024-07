Ucciardone, sequestrati 13 microcellulari e hashish lanciati dalla strada dentro al carcere

Tredici microcellulari, provvisti anche di cavetti per la ricarica, e cento grammi di hashish. Questo il bilancio di quanto scoperto e sequestrato dalla polizia penitenziaria che nel carcere Ucciardone è riuscita a intercettare dei lanci di involucri provenienti dalle strade limitrofe al penitenziario. A darne notizia è il segretario generale del sindacato autonomo di polizia (Sappe), Donato Capece. "Il risultato fa seguito a una mirata e preordinata attività di intensificazione dei controlli legata alla preoccupante escalation di fatti analoghi registrati negli ultimi mesi", afferma. Capece evidenzia come anche questi ultimi eventi "confermano tutte le ipotesi investigative circa l'ormai conclamato fenomeno di traffico illecito a mezzo droni". Il leader nazionale del Sappe evidenzia poi che "il problema dell'introduzione di telefoni in carcere è da tempo noto e conosciamo bene la sua portata che, al giorno d'oggi è davvero significativa e continua a crescere giorno dopo giorno".

Il leader nazionale del sindacato del Corpo informa che è in corso di organizzazione territoriale “un nucleo di poliziotti penitenziari specializzati ed esperti nell’utilizzo e nella gestione dei droni sia in ottica preventiva che dissuasiva dei fenomeni di violazione degli spazi penitenziari o di introduzione di materiale illecito di qualsiasi natura. Per altro, i droni si prestano bene alla ricognizione delle aree vicine a un carcere e possono fornire valido aiuto: pensiamo, ad esempio, in caso di evasione giacché consentono velocemente di rilevare e monitorare ampi spazi senza essere visti. Ovviamente al drone si devono accompagnare strumenti di ultima generazione, ad esempio software in grado di utilizzare i frame dei video mandati alle centrali operative e, soprattutto, una formazione specializzata per il personale". Per questo l’auspicio del leader nazionale del Sappe "è che presto anche la Sicilia possa disporre di un numero sufficiente di poliziotti, adeguatamente preparati, formati e specializzati ed esperti nell’utilizzo e nella gestione dei droni sia in ottica preventiva che repressiva”.