Ucciardone, protesta del personale di polizia penitenziaria

Mercoledì 10 maggio 2023 il personale di polizia penitenziaria della CR "Ucciardone" Di Bona si asterrà dalla mensa di servizio per protestare contro le precarie e inaccettabili condizioni di lavoro e le continue aggressioni. Questa prima protesta, segue l'interruzione delle trattative sindacali con l'amministrazione penitenziaria in sede al carcere borbonico palermitano, e non sono da escludere ulteriori proteste di livello regionale.