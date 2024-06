Caos all'Ucciardone, detenuto incendia una bomboletta di gas e la lancia: ferito un agente

Caos, paura e un poliziotto penitenziario ferito ieri all'Ucciardone. Un detenuto, secondo quanto denuncia Gioacchino Veneziano, segretario regionale Uil polizia penitenziaria, ha lanciato una bomboletta di gas nel carcere, colpendo l'agente e provocando un principio di incendio spento con gli estintori dal personale in servizio.

"Poteva finire peggio - dice Veneziano - se il personale in servizio non avesse avuto quella esperienza e professionalità. Il detenuto, in isolamento disciplinare, rinchiuso alla nona sezione, usando un pezzo di acciaio ricavato distruggendo un suppellettile, ha colpito con violenza il blindato con l’intento di sfondarlo, minacciando gli agenti intervenuti. Il detenuto ha continuato incendiando una bomboletta di gas in dotazione per usarla come molotov, gettandola verso un poliziotto che è rimasto ferito ed è stato trasportato al pronto soccorso".

Secondo il sindacalista la situazione nelle carceri è diventata complicata. "Siamo in guerra nelle carceri e la politica unitamente all’amministrazione deve prendere atto del fallimento gestionale, perché oramai gli episodi di violenza non possono essere gestiti nelle carceri, ma è il momento di pensare seriamente a strutture idonee a contenere i soggetti sovversivi, rimpinguando gli organici. In Sicilia come certiticato dal dipartimento mancano 800 agenti", conclude il segretario della Uilpa polizia penitenziaria Sicilia -