Ubriaco alla guida ma assolto in tribunale: "L'etilometro non è aggiornato"

E' ubriaco al volante ma l’etilometro non è aggiornato e per questo viene assolto. La vicenda ha visto per protagonista un 23enne palermitano che nel 2017 era stato denunciato a Macerata per guida in stato d’ebbrezza. Ma i mancati controlli sull’etilometro lo hanno salvato: era accusato di guida in stato di ebbrezza ma è stato assolto in tribunale.

"Non è stato dimostrato infatti che lo strumento fosse stato controllato e tarato di recente - si legge sul Resto del Carlino -. Quella notte lo studente palermitano fu fermato al volante di una Fiat Punto, poi sottoposto all’etilometro. Lo strumento aveva indicato un tasso alcolemico di 0,90 grammi di alcol per litro, così per lui era scattata la denuncia per il reato di guida in stato di ebbrezza".

Il giovane palermitano ha contestato il decreto penale di condanna e la vicenda è finita all’esame del tribunale di Macerata. "In aula - si legge sul Resto del Carlino - il pm ha chiesto la condanna a due mesi di arresto per lo studente. L’avvocato difensore ha invece fatto presente che non era stato documentato dai carabinieri il fatto che quell’etilometro fosse stato sottoposto ai dovuti controlli periodici, dunque non potevano esserci certezze sulla sua taratura e sulla sua revisione e, di conseguenza, sulla sua precisione nell’indicare il livello di alcol nel sangue. Alla luce di questi elementi, il giudice ha ritenuto che in effetti non ci fosse la sicurezza dell’attendibilità dello strumento". Così, siccome "il fatto non sussiste, il palermitano è stato assolto con formula piena.