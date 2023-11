Giovane ubriaco semina il panico in un negozio e prende a calci e pugni anche i poliziotti: arrestato

Sarebbe stato ubriaco e avrebbe seminato il panico tra i clienti di un negozio di Termini Imerese, prendendo anche a calci e pugni non solo diverse auto in sosta nel parcheggio dell'attività, ma poi anche quelle della polizia arrivate dopo la richiesta di intervento del titolare dell'esercizio commerciale. Un ventiseienne è stato così arrestato per violenza, resistenza, lesioni e minaccia a pubblico ufficiale, danneggiamento e rifiuto di fornire le proprie generalità.

L'episodio risale a sabato scorso (ma la questura ne ha dato notizia solo oggi, giovedì 16 novembre), quando intorno alle 17 il titolare si è presentato al commissariato di Termini Imerese, non lontano dal suo negozio. Ha riferito della presenza sgradita del giovane e del caos che stava seminando nel suo negozio. I poliziotti si sono subito diretti nell'attività, ma sono stati aggrediti a loro volta dall'indagato, che ha sferrato prima un pugno sull'auto di servizio e poi ha colpito con violenza anche gli agenti.

L'indagato è stato bloccato solo grazie all'intervento di altre pattuglie, mentre inveiva contro i poliziotti e li minacciava di ritorsioni se non l'avessero liberato, rifiutandosi anche di fornire il suo nome e cognome. Portato negli uffici del commissariato le violenze sarebbero proseguite: l'uomo avrebbe infatti cercato di colpire tutto il personale presente, scalciando e raggiungendo diversi operatori. Da qui l'arresto, che il gip ha poi convalidato, sottoponendo però il giovane solo all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.