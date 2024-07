Tv2000: la messa per il Festino in onore di Santa Rosalia sarà trasmessa in diretta

Tv2000, lunedì 15 luglio alle 11, trasmette in diretta dalla Cattedrale di Palermo la Solenne Messa Pontificale in occasione del 400° Festino in onore di Santa Rosalia. Presiede la celebrazione il segretario di Stato vaticano, il cardinale Pietro Parolin.

TV2000 è un'emittente televisiva privata a diffusione nazionale, di proprietà della società Rete Blu controllata dalla Conferenza Episcopale Italiana. Trasmette 24 ore su 24, ed è visibile tramite diverse tecnologie che hanno portato al nuovo nome. Ovvero via satellite: criptato, in alta definizione attraverso il satellite Hot Bird su Tivùsat al canale 18 e su Sky al canale 157; sul digitale terrestre in chiaro.