VIDEO | Medici di famiglia in piazza col camice: "Per i parenti delle vittime di Covid nessuna tutela"

In occasione dello sciopero generale, indetto per due giorni da Smie e Simet, hanno fatto sentire la loro voce davanti all'assessorato alla Salute. Protestano contro la recente decisione del Senato di negare l'indennità ai familiari dei colleghi uccisi dal virus. Indetto un minuto di silenzio. "Per noi nessun presidio sanitario, siamo stati lasciati soli"