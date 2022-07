Acqua solo a giorni alterni, a Carini partono i turni: la mappa con giorni e orari via per via

Acqua solo a giorni alterni. Come consuetudine nel periodo estivo già da alcuni anni, a Carini è stata attivata la turnazione nella distribuzione idrica in alcuni distretti periferici del territorio per una migliore gestione delle fonti e per far sì che l'approviggionamento possa durare fino al periodo autunnale così da non creare situazioni di emergenza.

La mappa interattiva: giorni, orari e vie (clicca qui)

Ciascun’area del territorio comunale ha orari e turni differenti in base alla propria fonte di approvvigionamento, secondo lo schema disponibile sul sito dell'azienda tramite una mappa interattiva.