Acqua a giorni alterni nel comune di Santa Flavia, ecco la turnazione nei distretti

Acqua a giorni alterni a Santa Flavia. L'Amap ha definito un nuovo programma per la distribuzione e l'erogazione idrica nei diversi distretti cittadini del comune in provincia di Palermo serviti dal serbatoio "Collegio Romano". "Per meglio rispondere - si legge in una nota - alle mutate esigenze gestionali rilevate con l’inizio dell'autunno. Il piano prevede una turnazione a giorni alterni che sarà in vigore dal prossimo lunedì 17 ottobre".

I distretti in erogazione lunedì 17 ottobre saranno quelli di Sant’Elia (parte bassa) dalle 7.30 alle 11; Santa Flavia (centro urbano) dalle 11.30 alle 15; Porticello sinistro, Solanto e Fondachello, dalle 15.30 alle 7.30 del giorno successivo. Questi invece i distretti in erogazione martedì 17 ottobre: Capo Zafferano e Sant’Elia (parte alta) dalle 7.30 alle 11; Olivella dalle 11.30 alle 15; Porticello destro, Solanto e Fondachello, dalle 15.30 alle 7.30 del giorno successivo.

Per identificare in quale distretto ricade la propria utenza, i cittadini possono consultare la mappa interattiva disponibile sul sito aziendale. Nei prossimi giorni, sarà svolto un costante monitoraggio dei risultati del servizio erogato, valutando se necessario eventuali variazioni che saranno prontamente comunicate.