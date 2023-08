Vogliono vedere il tramonto a Capo Gallo ma si perdono: salvati due turisti

Momenti di paura, ieri sera, per due giovani escursionisti tra i sentieri montani di Capo Gallo a Palermo. Due persone, un genovese e un francese, dopo il tramonto hanno perso l'orientamento e non sapevano come tornare indietro. Hanno così chiamato i soccorsi e dopo poco tempo è arrivata una squadra del nucleo speleo alpino dei vigili del fuoco che ha individuato i due ventenni.