Turisti abbandonati di notte all'aeroporto, Enac e Gesap alla Regione: "Servono più treni e bus"

La Gesap scrive alla Regione e chiede formalmente, anche in vista degli eccezionali flussi turistici attesi per quest'estate, di "maggiori frequenze e l'allungamento degli orari dei treni e dei bus" che collegano l'aeroporto alla città. Un modo per evitare gravi disservizi per i passeggeri, come quello accaduto venerdì notte e raccontato da PalermoToday, quando decine di turisti provenienti da Berlino, atterrati all'1.15 con un ritardo di quasi un'ora e mezza, sono rimasti bloccati a Punta Raisi perché non c'erano mezzi per arrivare a Palermo: né pullman, né treni e neppure taxi. Un vicenda che il presidente dell'Enac, Pierluigi Di Palma, in visita allo scalo "Falcone e Borsellino", ha voluto nuovamente stigmatizzare: "Queste cose non devono accadere", ha detto senza mezzi termini.

"Stiamo avendo risultati eccezionali di traffico, +8% rispetto al 2019, grazie anche alla fidelizzazione con le principali compagnie aeree europee che hanno rimesso Palermo al centro della loro crescita" ha detto Giovanni Scalia, Ceo di Gesap, nel suo intervento al workshop (nella foto) sul trasporto aereo siciliano che si è svolto oggi all'aeroporto di Palermo. E ha aggiunto: "Stiamo procedendo con gli investimenti nel terminal, per dare più servizi e spazi ai passeggeri. Inoltre, siamo molto avanti sui progetti per la produzione di energia pulita. L'obiettivo è dare la migliore assistenza possibile ai viaggiatori, in previsione dei grossi flussi turistici previsti nei prossimi mesi. Per questo motivo, abbiamo scritto alla Regione siciliana per chiedere maggiori frequenze e l'allungamento degli orari dei treni e dei bus, perché è importante che per il passeggero ci sia un sistema di trasporti totalmente integrato".

Di Palma, durante l'incontro, ha voluto ricordare il caso sollevato da questo giornale, sottolineando che "subiamo i disservizi di vettori (cioè le compagnie aeree, ndr) che non sono sotto la competenza di Enac, che comunque li richiama ai propri doveri" e "dobbiamo fare in modo che gli aeroporti garantiscano al meglio i diritti dei passeggeri, anche se a volte non è di loro competenza e di loro responsabilità".

Il presidente dell'Enac ha quindi ricordato la vicenda dei turisti giunti da Berlino "con un ritardo che impedisce poi ai passeggeri di raggiungere la città e questo non deve accadere più". E ha specificato: "Un ritardo si può conoscere prima e si può tentare di intervenire, non solo ricorrendo ai soggetti istituzionali preposti, ma facendosi carico di un intervento diretto", ha detto riferendosi al ruolo delle società di gestioni degli aeroporti, a partecipazione pubblica. "Nel nostro Paese - ha concluso Di Palma - il mondo aeroportuale non è soltanto business, ma deve anche mettere attenzione all'esperienza del passeggero, che deve essere soddisfatto. Con tutte le difficoltà, insieme, stiamo cercando di capire come garantire un'estate, con numeri importanti che superano quelli del 2019, senza disservizi".