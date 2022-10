Tragedia nelle acque di Cefalù, turista si sente male e muore

Tragedia in mare. Un turista tedesco di 67 anni è morto oggi mentre nuotava nelle acque di Cefalù. L’uomo improvvisamente si sarebbe sentito male prima di essere soccorso e portato a riva da alcuni bagnanti in attesa dell’intervento dei sanitari del 118. Per lui, nonostante le manovre tentate per rianimarlo, non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono arrivati i carabinieri che, dopo l’ispezione da parte del medico legale, stanno cercando di ricostruire quanto accaduto. Dalle prime informazioni sembrerebbe che il decesso sia da attribuire a cause naturali. La salma è stata restituita alla famiglia per celebrare i funerali.