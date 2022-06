Si sente male mentre fa il bagno in mare, turista muore a Campofelice di Roccella

Si sarebbe sentito male mentre nuotava e nonostante i tentativi di rianimarlo, per lui non c'è stato nulla da fare. Un turista di 71 anni, Pasman Oleg, è morto ieri a Campofelice di Roccella mentre faceva il bagno nella zona del lungomare del Mediterraneo. Secondo una prima ricostruzione qualcuno aveva chiamato il numero per le emergenze in mare segnalando che l'uomo, nato in Russia ma residente in Israele, si trovasse in difficoltà.

Una motovedetta della capitaneria di porto di Cefalù è intervenuta raggiungendo il turista che è stato tirato a bordo e portato a riva dove ad attenderlo c'erano i sanitari del 118 e un medico rianimatore. Nonostante le manovre tentate per più di venti minuti, il cuore del 71enne ha smesso di battere. Alle 21.30, quando ormai non c'erano più speranze, è stata dichiarata l'ora del decesso. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per ricostruire l'accaduto prima che la salma venisse riconsegnata alla famiglia.