Un turista norvegese è morto oggi pomeriggio all'aeroporto Falcone Borsellino. Il passeggero, che aveva 47 anni, si è sentito male mentre si trovava nell'area check-in prima di prendere un volo. L'uomo si è accasciato nel terminal e vani sono stati i tentativi di rianimarlo, durati circa 45 minuti, anche del personale medico dell'aeroporto con un massaggio cardiaco.

Il turista era in procinto di imbarcarsi per un volo insieme alla moglie e alla figlia. A stroncare il viaggiatore sarebbe stato un infarto. L'amministratore delegato di Gesap Vito Riggio ha espresso "le condoglianze" per la morte del passeggero.