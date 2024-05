Si sente male mentre si trova in camera, in un albergo, e muore poco dopo. Un turista francese di 78 anni, R. A. R. D. le iniziali, è morto all'interno di una nota struttura ricettiva di Terrasini a causa di un malore. A lanciare l'allarme è stata la moglie, una donna di 76 anni, che ha chiamato la reception chiedendo con urgenza un'ambulanza. All'arrivo dei sanitari, però, non c'era più niente da fare.

Oltre al personale del 118 sono intervenuti anche i carabinieri che hanno preso contatti con la moglie. La donna avrebbe raccontato ai militari di essere arrivata pochi giorni prima in Sicilia con il marito, già in cura per alcuni problemi cardiocircolatori. Il medico legale ha eseguito l'ispezione della salma da cui non sarebbe emerso nullo di anomalo. Su disposizione della Procura la salma è stata restituita alla vedova per consentirle di celebrare il funerale.