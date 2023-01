Si innamora di Palermo e decide di aprire un b&b, scomparso turista finlandese

Era venuto in vacanza a Palermo con l'obiettivo di restarci per aprire un b&b ma all’improvviso è scomparso nel nulla. È quanto accaduto a Tommi Hirvinen, un ragazzo di 29 anni nato a Helsinki, in Finlandia, ma residente a Kauhanen. Il turista, che era già stato nel capoluogo altre due volte e se n’era innamorato, aveva deciso di tornare con un obiettivo nuovo: costruire qui il suo futuro. Così era arrivato in città all'inizio dello scorso ottobre, ma dopo alcuni giorni trascorsi in giro, di lui si era persa ogni traccia.

Il padre, che ha provato a cercarlo più volte senza risultato, ha subito sporto denuncia alla polizia finlandese, ma sulla scomparsa indaga anche la polizia palermitana. A segnalare la storia a PalermoToday è l’agenzia di investigazione privata di Riccardo Calabrese, alla quale il padre del ventinovenne, in ansia per l'assenza di notizie sul figlio, ha affidato il caso una ventina di giorni fa.

Tommi Hirvinen è alto un metro e 90, ha gli occhi castano scuri, i capelli castano chiari, una corporatura snella e parla solo inglese. Soffrirebbe di schizofrenia, che riuscirebbe a tenere sotto controllo grazie ad alcuni farmaci, ma che arrivato a Palermo avrebbe smesso di prendere minando così il suo precario stato di salute. Proprio per questo, secondo quanto riferisce l'agenzia di investigazione privata, avrebbe avuto un malore e sarebbe finito varie volte al pronto soccorso sia di Villa Sofia che dell'Ingrassia, ma in tutti i casi sarebbe poi scappato rinunciando alle cure. In un'occasione in particolare, a inizio dicembre, sarebbe stato trasportato in ospedale dopo aver ricevuto delle percosse, forse in seguito a una lite. Chi ha avuto modo di incontrarlo in nosocomio ha riferito che era molto educato e aiutava tutti i pazienti più anziani. Da allora il silenzio. Il suo telefono risulta sempre irraggiungibile e si ipotizza che il giovane possa non essere pienamente lucido.

Grande sciatore, a soli 15 anni ha vinto il campionato finlandese di slalom. L'anno dopo ha avuto un brutto incidente sugli sci, battendo anche la testa. I medici non escludono che i suoi problemi attuali possano essere collegati con questo episodio. Ama molto la musica, soprattutto rap e jazz, e cammina sempre con gli auricolari alle orecchie.

Gli investigatori sono al lavoro per capire gli ultimi luoghi visitati dal giovane e paralre con le persone che ha incontrato. Secondo quanto appreso durante le loro ricerche, Tommi Hirvinen avrebbe lavorato per un periodo in un ristorante di Mondello e si sarebbe fatto vedere in zona Vucciria e a Borgo Vecchio.

"Se dovessimo riuscire a rintracciarlo, cercheremo di dargli una mano per fare le cure necessarie e realizzare la sua vita a Palermo, come desidera", dicono dall'agenzia di investigazione privata. Chiunque dovesse avvistare o avere informazioni sul turista finlandese può contattare l’agenzia ai numeri 3791461402 - 3392735113 - 3939193787 o all'indirizzo mail segreteria@i3italia.com.