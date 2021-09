Si sente male mentre fa il bagno con il marito a Isola, muore turista di 61 anni

La tragedia nello specchio d’acqua all'altezza del lido Saracen. A perdere la vita una donna che si trovava in vacanza in Sicilia. Sul posto i militari della guardia costiera e le ambulanze del 118

Tragedia nel mare di Isola delle Femmine. Una turista di 61 anni originaria di Bolzano, Maria Grazia Valstagni, è morta questa mattina mentre faceva il bagno insieme al marito nello specchio d’acqua che si trova davanti al lido Saracen. I primi a intervenire sono stati alcuni bagnini che, insieme al marito, hanno riportato la donna a riva per iniziare il massaggio cardiaco. Nonostante i soccorsi per lei non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i militari della guardia costiera, i carabinieri e i sanitari del 118 che però non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.