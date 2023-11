Stava passeggiando vicino al mare quando ha perso l'equilibrio ed è finita nelle fredde acque di Aspra. La guardia costiera ha soccorso ieri sera una ragazza francese di 22 anni, ospite di un residence che si affaccia sulla costa della frazione di Bagheria, che è stata trascinata dalle onde non riuscendo a tornare sulla terraferma a causa del mare agitato e della conformazione delle rocce. Per lei tanta paura e diverse escoriazioni su tutto il corpo.

A lanciare l'allarme è stato una signora che, notando la scena, ha chiamato il numero d'emergenza per chiedere l'intervento della guardia costiera. La sala operativa ha quini inviato la motovedetta CP876 che ha recuperato la ragazza francese che, nonostante lo choc, è riuscita a nuotare tenendo lontana dalla scogliera. Una volta fatta salire a bordo la 22enne è stata affidata ai sanitari del 118 che l'hanno accompagnata in ospedale per accertamenti.

"Si coglie l'occasione - dicono dalla Capitaneria di porto - per ricordare il numero blu per le emergenze in mare 1530 da utilizzare per ogni segnalazione che riguarda un pericolo per la vita umana in mare e pregiudizio per l'ambiente marino e costiero. La sala operativa della guardia costiera di Palermo è attiva senza soluzione di continuità e dispone sempre di unità navali specializzate per la ricerca e soccorso pronte a muovere 24 ore al giorno per 365 giorni all’anno".