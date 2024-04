Piazza Sant'Oliva, turista americano inciampa sul marciapiede dissestato e si frattura lo zigomo

Sarebbe inciampato per un avvallamento del marciapiede, forse malridotto a causa delle radici degli alberi che si fanno strada nel cemento. Un turista americano di circa 80 anni è stato ricoverato ieri sera al pronto soccorso del Policlinico dopo essere stato suo malgrado protagonista di una brutta caduta in piazza Sant'Oliva, a due passi dal Politeama. Nella caduta l'uomo ha riportato una frattura composta allo zigomo e dopo una nottata in ospedale è stato dimesso ed è tornato in albergo dove resterà per qualche giorno prima di ripartire

A prestargli soccorso, fra gli altri, è stata la titolare del ristorante Casa Macè: "E' venuta una donna a chiederci aiuto - racconta Cecilia Ganci a PalermoToday - e quando mi sono avvicinata c'era questo signore in un lago di sangue. Li ho aiutati per chiedere chiamare l'ambulanza e fare da traduttrice. Sono stata in contatto fino a notte con loro e con la loro guida turistica per aggiornarmi. Purtroppo la zona è molto buia, strade e marciapiedi sono messi mali. Faccio spesso segnalazioni al Comune, ma sembra tempo perso. Quest'uomo non avrà un buon ricordo della città".

Sono tanti i marciapiedi e le strade della città ridotte così. A febbraio scorso il Comune è stato condannato a risarcire oltre 30 mila euro una donna di 76 anni, vittima di una caduta che le ha lasciato il segno: inabilità temporanea assoluta al 100% per 18 giorni, una relativa al 50% di 72 giorni e una serie di conseguenze fisiche che si sono trascinate per mesi con un danno biologico permanente pari al 13% dell’integrità psico-fisica. L’incidente risale al 2019, in zona Malaspina, quando la donna cadde nel tentativo di scansare la spazzatura e la auto che invadevano il passaggio pedonale.