Tira la fidanzata per i capelli e le scaglia contro una sedia, la gente lo blocca: denunciato un turista

Un altro episodio di violenza che fa scattare un "codice rosso". Forse per questioni di gelosia, sicuramente sotto la spinta dell’alcol che ha portato un turista a picchiare la fidanzata che si era seduta in un locale del centro. Fortunatamente Diverse persone sono intervenute bloccando il giovane ma soprattutto proteggendo la ragazza. E' successo ieri sera in via Maqueda dove i carabinieri hanno denunciato per lesioni e minacce un polacco di 32 anni bloccato dalle parti dei Quattro Canti.

A ricostruire a PalermoToday l’episodio è uno dei tanti testimoni che, assistendo all'aggressione, non si sono girati dall'altra parte. "Mi trovavo lì con amici ed è successo tutto all'improvviso. Questa ragazza sembrava essere arrivata da sola e si era seduta ad un tavolo. A un certo punto è arrivato questo tizio che si è avventato improvvisamente su di lei, tirandola per i capelli, trascinandola fra i tavolini e scagliandole contro una sedia".

Poi continua: "In tanti siamo intervenuti, tra passanti e il personale dei locali di via Maqueda. Qualcuno ha cercato di allontanare il ragazzo mentre altri si preoccupavano di tenere al sicuro la ragazza che si era rifugiata, terrorizzata, all'interno di una gelateria. Quell’ubriaco urlava ‘it’s my girlfriend' (è la mia ragazza, ndr) quasi come se volesse spiegare ciò che stava facendo. Un pazzo! Nel frattempo sono arrivati i carabinieri che hanno bloccato il polacco e hanno portato via entrambi".

I militari hanno acquisito i dati da numerosi testimoni e acquisito le immagini riprese dalle telecamere dei locali ma anche da quelle che fanno riferimento alla rete del Comune. Il polacco 32enne, che era arrivato in città con la ragazza, è stato bloccato dai militari del Nucleo radiomobile e portato in caserma per accertamenti mentre la ragazza, ancora sotto choc per l’accaduto ma senza gravi conseguenze fisiche, è stata soccorsa dai sanitari del 118.

In attesa di capire se e cosa denuncerà la ragazza, i due turisti arrivati insieme in città non dovrebbero tornare in Polonia con lo stesso. I carabinieri della Compagnia di Piazza Verdi e la Procura hanno avviato le indagini attivando contestualmente le procedure previste dal protocollo per i casi di "codice rosso".

Risale a lunedì l'aggressione avvenuta in una struttura sportiva nella zona di viale Michelangelo. Secondo quanto ricostruito un uomo avrebbe raggiunto l'ex moglie e l'avrebbe aggredita davanti a tutti, scagliandosi contro di lei, colpendola con un casco e prendendola a calci. Anche in quell'occasione la folla è intervenuta linciando però l'aggressore prima di metterlo in fuga. Alla luce di quanto emerso, e non trattandosi neanche del primo episodio, il gip ha disposto arresto e carcere per l'indagato.