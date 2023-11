Civico, per le donne a maggior rischio di tumore al seno visite e controlli ogni ultimo sabato del mese

"La Giornata della prevenzione" alla breast unit dell'ospedale Civico diventa strutturale: l'ultimo sabato di ogni mese, a partire dal 25 novembre, le donne con alta predisposizione allo sviluppo del tumore mammario potranno fare i seguenti esami: ecografia mammelle, mammografia con e senza mezzo di contrasto (Mdc) e risonanza magnetica.

Il progetto, dedicato alla presa in carico delle pazienti portatrici della mutazione dei geni Brca1 e Brca2 guarda ad un modello organizzativo in grado di conciliare le attività intensive ospedaliere con la loro presa in carico sul territorio dalla medicina generale. E' promosso dall'associazione onlus Nina con il sostegno dell'Ordine dei medici di Palermo e la collaborazione Lions club Palermo.

Il progetto è stato presentato qualche giorno fa al Civico ed erano presenti gli esperti delle associazioni e del centro senologico multidisciplinare, studenti della facoltà di Medicina e numerosi medici di famiglia, che sono "i veri interpreti di una reale integrazione ospedale-territorio che accoglie e ascolta" ha detto il presidente dell'Omceo Toti Amato, consigliere del direttivo Fnomceo.

"Una volta arrivate alla breast unit, le pazienti saranno accolte e seguite dalle 'Ninette' - ha spiegato il presidente di Nina Marica Castello - e devono sapere che non sono sole nel loro percorso di cura e per chi lo volesse, nell'attesa degli esami, è previsto anche un incontro di gruppo con le psicologhe dell'Arnas Civico in cui è possibile confrontarsi, raccontare la propria esperienza o soltanto ascoltare".

"Attraverso la messaggistica di WhatsApp, una decina di giorni prima - ha sottolineato Castello - seguiremo tempi e modalità di cura, dalla prenotazione di un esame al ricordo di un appuntamento, dalla documentazione da portare e dai codici di prescrizione delle ricette. Il progetto sarà implementato con una piattaforma digitale destinata ai medici di base per rendere più efficiente il servizio e la gestione delle pazienti, nel rispetto della normativa in materia di privacy e trattamento dei dati sanitari".

Nella "Giornata della prevenzione" in prima linea gli specialisti Cristiana Duranti (radiologa e responsabile della breast unit), Antonino Martello (senologo), Lino Mesi (senologo), Giulia Musicò (ginecologa), Orazio Sanfilippo (chirurgo oncologico) e le psicologhe Luisa Calagna e Rosanna Lo Coco. Il presidente del Lions club Federico II Simonetta Casa ha consegnato alla dottoressa Duranti mille euro per realizzare la stanza di ascolto dell'associazione Nina.