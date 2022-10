Tumore al seno: al Giglio "BraDay", un convegno sulla ricostruzione mammaria

In occasione della giornata internazionale per la consapevolezza sulla ricostruzione mammaria “BraDay” si terrà alla Fondazione Giglio di Cefalù, domani mercoledì 19 ottobre con inizio alle ore 9, un congresso dedicato alla chirurgia oncoplastica della mammella.

A promuovere l’iniziativa il chirurgo oncoplastico Naida Faldetta che da circa un mese ha avviato una collaborazione con la Breast Unit del Giglio, diretta dal dottor Ildebrando D’Angelo.

“Una donna su nove – spiega Faldetta – può essere colpita nel corso della vita dal tumore al seno. Occorre coraggio – prosegue - per affrontare la malattia con la consapevolezza, ed è questo che vogliamo far emergere, che si può entrare in sala operatoria con il tumore e uscire con il seno ricostruito con effetti positivi sul recupero fisico e psicologico”.

I lavori del congresso saranno aperti dal saluto del presidente della Fondazione Giglio, Giovanni Albano. Sono previsti gli interventi di D’Angelo, di Daniela Pitarresi, referente screening mammografico di Palermo, di Naida Faldetta sulla chirurgia oncoplastica della mammella, dell’anatomo patologo del Giglio Raffaele Genova, e del responsabile del servizio di psicologia clinica del Giglio Giuseppe Rotondo.

L’iniziativa registra il coinvolgimento dell’Istituto Rapisardi di Palermo con la classe 4 “A” che, coordinata dall’insegnante Adriana Sorce, mette in scena il Mito di Demetra e Kore declamando i versi anche in greco e latino. “E’ la rappresentazione dell’equilibrio – rileva Faldetta – tra madre e figlia che viene spezzato quando Kore viene trascinata negli inferi così come quando una figlia si ammala di cancro della mammella e la madre si dispera perché pensa di perderla. La guarigione porta alla luce una nuova consapevolezza”.

Partecipano all’evento anche l’istituto Einaudi Pareto di Palermo con la sfilata di parrucche e turbanti provenienti dai progetti “diamoci un taglio” e “mettiamoci…in piega”. Le parrucche vengono utilizzate dalle pazienti durante il periodo della chemioterapia per coprire l’alopecia. Sono state donate, insieme a decine di turbanti, per le pazienti che non possono permettersi l’acquisto, dall’Inner Wheel di Mondello e dall’associazione di volontariato Breast Club. Previsto un intervento musicale con gli inseganti dell’Istituto Einaudi Pareto e con il gruppo musicale Sikè. L’istituto Cascino ha, infine, preparato dei dolci dedicati al Bra Day.

L’evento consente di maturare dei crediti Ecm. L’iscrizione è gratuita occorre inviare una email a formazione.sanitaria@hsrgiglio.it