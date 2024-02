Focus sul tumore al polmone: convegno all'ospedale Civico

Importante focus sul tumore al polmone previsto a Palermo, venerdì 23 febbraio, nell'Aula multimediale dell'ospedale Civico. Il titolo del convegno medico, organizzato dal provider Xenia di Francesca Mazza, è “Gestione del rischio nel paziente oncologico. Dalle evidenze alla sostenibilità assistenziale”.

I responsabili scientifici, il dottor Livio Blasi ed il professore Antonio Giulio De Belvis, hanno incentrato il corso, accreditato su Agenas, su come rendere più sicuri, misurabili e sostenibili i percorsi assistenziali, “che non sono solo modelli organizzativi finalizzati alla appropriatezza e alla centralità del paziente, ma anche strumenti in grado di tradurre gli aspetti clinici in comportamenti organizzativi, orientati al miglioramento continuo della qualità e della sicurezza, alla luce delle novità portate dalla terapie immunoterapiche nel Nsclc”.

Quali sono gli obiettivi formativi? “L’evento - si legge in una nota - intende fornire un metodo di progettazione organizzativa che sia in grado di supportare i professionisti impegnati in ambito oncologico a garantire: la condivisione del quadro attuale del risk management in sanità, specialmente in ambito/oncologico; l'adesione alle linee guida/buone pratiche di qualità e sicurezza, l’implementazione della multidisciplinarietà nelle fasi centrali dei processi assistenziali; costruire sistemi sostenibili di responsabilizzazione su qualità e rischio e del loro miglioramento continuo. La metodologia didattica è di tipo interattivo, volta a favorire il confronto e la partecipazione in aula anche attraverso una tavola rotonda, presentando esperienze e strumenti operativamente applicabili. Il corso è rivolto a tutti i professionisti impegnati nella progettazione, realizzazione e valutazione dei percorsi oncologici".