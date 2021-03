Gara di solidarietà per Daniela, la mamma di Monreale che lotta contro un rarissimo sarcoma

Si chiama sarcoma di Ewing-like il rarissimo tumore che ha colpito i tessuti molli della mammella di Daniela lo scorso giugno, cambiando la vita di questa 37enne di Monreale, dei figli e del marito, Simone Marchese. Dopo una prima operazione, gli specialisti in tumori rari che la stanno seguendo hanno già annunciato un secondo intervento, che verrà seguito da “un follow up di tre anni fatto di interventi, visite, cure, viaggi, lacrime e sorrisi”.

“L’operazione è prevista il prossimo 23 marzo a Milano”, spiega il marito, che racconta anche di aver perso il lavoro a causa della pandemia. Simone ha quindi deciso di avviare una raccolta fondi su GoFundMe che “servirà a garantire tutto ciò che sarà necessario (viaggi presso gli ospedali, cure, assistenza, visite specialistiche e quant'altro) alla risoluzione di questo percorso inaspettato. Nella speranza - aggiunge - di trovare una nuova opportunità professionale per tornare a garantire il futuro della mia famiglia quanto prima e tornare a sorridere”.

Il percorso clinico che dovrà affrontare la donna è ancora lungo. “Il tumore è maligno, aggressivo e tende a rilasciare metastasi. Il protocollo - scrive Simone - si chiama "VAI", qualcosa di devastante per il fisico di Daniela, ma è l'unica speranza. Daniela non tollera al massimo la terapia che mostra fin da subito gravi effetti collaterali. Nonostante tutto sembra dare i suoi frutti, a 60 giorni il tumore si è ridotto e non sono comparse metastasi” conclude.

Intanto, dopo un solo giorno, la raccolta su GoFundMe ha già superato gli 11mila euro, grazie anche a oltre 1.800 condivisioni. La campagna è raggiungibile a questo link.