Truffa all'Unione Europea sui lavori all'istituto Volta: condannati 4 imprenditori

Due anni e otto mesi col rito abbreviato nel processo scaturito dall'inchiesta della Sezione siciliana della Procura Europea. Le opere di ristrutturazione per le quali erano stati stanziati fondi europei in realtà restavano incomplete o in alcuni casi mai realizzate