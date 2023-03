Cliente raggirato con un sms, ma il direttore di un ufficio postale del Palermitano sventa la truffa

Il direttore di un ufficio postale del Palermitano ha sventato una truffa ai danni di un suo cliente architettata con l'ormai noto metodo del "phishing". Il cliente era stato allertato da uno strano sms ricevuto sullo smartphone che lo informava che il suo conto era stato bloccato e ha cliccato sul link riportato nel messaggio. A quel punto è stato reindirizzato in un sito dove ha inserito le proprie credenziali e i contatti personali. La truffa stava per andare in porto se non fosse stato per il direttore dell'ufficio postale, di cui per sicurezza non vengono forniti nome e sede di riferimento.

"Mi trovavo allo sportello - racconta - e la persona in questione si era presentata in ufficio postale per effettuare un bonifico dal proprio conto. Mentre compilava il modulo, il cliente era al telefono con qualcuno. I due si scambiavano informazioni sull'operazione, dettaglio che mi fece destare i primi sospetti. Inoltre - precisa - la causale del versamento era poco chiara". L'impiegato pone dunque alcuni quesiti al cliente per capire a chi fosse destinata la cifra e approfondirne la motivazione. "Dopo avermi detto che all’altro capo della cornetta c’era un suo amico e aver fornito informazioni contrastanti, ho chiesto di chiudere la telefonata. In quel momento la persona allo sportello, peraltro giovane, ha cambiato versione e precisato che aveva ricevuto un sms e, dopo aver risposto, era stato contattato telefonicamente con la richiesta di inviare una somma a un numero di conto sconosciuto. Gli era stato precisato in particolare che si trattava di un versamento necessario per rientrare in possesso del proprio account personale. A quel punto ho subito fermato l’operazione e convinto il cliente a desistere dal bonifico, informandolo che quella a cui stava dando seguito era una truffa ai suoi danni".

Poste Italiane, impegnata da tempo nel promuovere la cultura della sicurezza e della prevenzione dai fenomeni di microcriminalità, raccomanda poche e semplici regole per evitare di incorrere in truffe ed effettuare acquisti in sicurezza. "I truffatori - fanno sapere da Poste Italiane - non possono fare nulla senza il vostro aiuto pertanto la prima cosa alla quale prestare la massima attenzione sono i falsi operatori di call center di Poste Italiane o di Postepay perché Poste Italiane non chiede mai in nessuna modalità (e-mail, sms, chat di social network, ufficio postale e prevenzione frodi), le credenziali di accesso, i codici di sicurezza, i pin di carte di credito né chiede mai di installare app come strumento per la sicurezza".

Come evitare truffe, le raccomandazioni di Poste

Ecco i consigli di Poste Italiane per evitare di incorrere in truffe: