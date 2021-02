Carini, estorce 50 euro con la truffa dello specchietto: smascherato dalle telecamere

Il finto incidente è avvenuto in via Vespucci ed è stato scoperto dalla polizia municipale grazie alla visione delle immagini del sistema di videosorveglianza “Aquila”. Il conducente di un'Alfa Romeo 147 rischia fino a 3 anni di carcere e una multa fino a 1.032 euro

Mentre era a bordo di un'Alfa Romeo 147, in via Vespucci, a Carini, prima ha finto un incidente durante il quale sarebbe avvenuta la rottura di uno specchietto dell'auto. Poi si è fatto consegnare 50 euro dall'automobilista di una Fiat 500 L, con la quale sarebbe avvenuto l'impatto, per riparare il danno. I due mezzi però, in realtà, sono rimasti sempre a una certa distanza l’uno dall’altro, senza mai entrare in collisione tra di loro. Il caso di truffa dello specchietto è stato scoperto dalla polizia municipale grazie alla visione delle immagini del sistema di videosorveglianza “Aquila” in uso al Comando. Il responsabile rischia la condanna alla reclusione da sei mesi a tre anni e una multa fino a 1.032 euro per il reato di truffa.

Mentre osservavano le immagini trasmesse dal sistema, l'attenzione degli agenti è stata catturata dalla sequenza della telecamera collocata in via Vespucci, che inquadra l'incrocio con via Mattarella. Le immagini, riviste più volte dagli agenti, mostrano le due auto svoltare a destra per immettersi da via Mattarella in via Vespucci: nell’ordine, prima l’Alfa Romeo e subito dietro la Fiat. Quest’ultima dopo aver girato sorpassa l’Alfa Romeo.

Poi le immagini mostrano il conducente dell'Alfa Romeo che inizia a lampeggiare con i fari abbaglianti ed è a questo punto che entrambi i veicoli si fermano sul margine destro della carreggiata. Il conducente della Fiat scende dall'auto e lo stesso fa il passeggero dell’Alfa Romeo. I due hanno una breve discussione, poi entrambi riprendono la marcia. La polizia municipale ha effettuto la visura informatica di entrambi i mezzi e contattato il conducente della Fiat 500 L, residente a Carini, che ha raccontato di aver avuto un incidente in via Vespucci e di aver pagato 50 euro al conducente dell’Alfa Romeo 147 come risarcimento per avergli procurato la rottura dello specchietto retrovisore sinistro.