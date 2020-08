"Ci hai rotto lo specchietto, dacci 130 euro", sventata la truffa: scattano due denunce

Avrebbero preteso 130 euro da un anziano per rimediare al presunto danno di uno specchietto, dopo averlo sorpassato sulla A29, all'altezza di Balestrate. Un vecchio trucco che stavolta, però, non è andato a buon fine: ad interrompere la presunta truffa prima che i soldi venissero incassati da due giovani, infatti, è stata una pattuglia della polizia stradale. Per R. S., 25 anni, originario di Noto (Siracusa), e R. G., di 19, di Castrofilippo (Agrigento) è così scattata la denuncia.

Vittima della coppia di presunti truffatori, un uomo di 77 anni che stava percorrendo l'autostrada con la sua Fiat 600. Ad un certo punto, come ha riferito poi agli inquirenti, sarebbe stato superato da un'Alfa Romeo 147, con a bordo i due giovani, che lo avrebbero costretto ad accostare. A quel punto, fermi nella corsia di emergenza, avrebbero chiesto i 130 euro per riparare al danno provocato a loro dire dall'anziano al loro specchietto.

Vedendo le due auto ferme sull'A29, i poliziotti della stradale hanno deciso di fermarsi e di fare un controllo ed hanno così scoperto e sventato il presunto tentativo di truffa.