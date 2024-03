"Papà, mi si è rotto il cellulare": crede di parlare con la figlia e versa 400 euro nel conto di un truffatore

“Papà non mi funziona più il cellulare e questo è mio nuovo numero scrivimi su Whatsapp”. E’ iniziata così la truffa in cui è incappato un uomo di 67 anni che era convinto che dall’altra parte dello schermo ci fosse sua figlia alle prese con un problema al cellulare. La vittima, pur sapendo che probabilmente non riuscirà a recuperare i soldi versati su una prepagata, ha sporto denuncia al commissariato Porta Nuova e ha scritto una lettera di reclamo alla Mooney Group, un’azienda italiana - controllata da Enel e Intesa Sanpaolo tramite Isybank ed Enel X - che si occupa di servizi di pagamento, banking e mobility. Non è il pri

A raccontare come sono andate le cose è la figlia del 67enne, ovvero la persona che secondo la vittima aveva bisogno di una mano. “Mio padre è stato contattato da un numero di cellulare (con prefisso austriaco, ndr) che non conosceva. Il truffatore - spiega a PalermoToday - lo ha preso alla sprovvista e si è spacciato per me. Gli ha chiesto oltre 800 euro che sarebbero serviti per acquistare un nuovo smartphone. Mio padre ha anche provato a chiamarmi in quei frangenti, ma purtroppo mi trovavo a un corso e non potevo rispondere”.

Dopo un breve scambio di messaggi l’uomo, ormai caduto nel raggiro, ha preso i 400 euro che aveva in contanti ed è andato in una tabaccheria per effettuare una ricarica. “Mentre si trovava lì - racconta ancora la figlia della vittima - mio padre e il truffatore si sono anche scambiati dei messaggi perché il codice fiscale fornito non risultava associato alla prepagata. Dopo aver corretto l’errore, la somma è stata trasferita. Appena ho terminato il corso che stavo frequentando, ho preso il telefono e ho visto diverse telefonate. Ho richiamato subito mio padre e lì ci siamo accorti di ciò che era appena successo”.

Una volta scoperto l’inganno, il 67enne è andato in commissariato per sporgere denuncia. “Durante la conversazione - aggiunge la donna - mio padre e il truffatore si sono pure messi d’accordo su chi dovesse andare a prendere mio figlio a scuola ma fortunatamente mi ero già organizzata io. E’ assurda la capacità che hanno di raggirare le persone. Tanti magari non ci sarebbero cascati, ma la gente un po’ più grande o comunque chi non è pratico con la tecnologia rischia facilmente di finire nella trappola. I soldi sembrano essere finiti nel conto di una donna di nazionalità filippina. Ho scritto alla Mooney ma non mi hanno degnato neanche di una risposta".