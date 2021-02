Acquista un cellulare on line ma ne riceve un altro: palermitano denunciato per truffa

Il cliente, scontento del prodotto, lo ha rimandato indietro ma aspetta ancora di avere rimborsati i suoi soldi. Le indagini, condotte dai carabinieri della Stazione di Baiano, in provincia di Avellino, sono partite dopo la denuncia dell'acquirente

Denunciato per truffa un 40enne palermitano. Dopo aver venduto on line un cellulare e aver incassato la cifra pattuita ha inviato all'acquirente un modello diverso da quello mostrato nell'annuncio. Il cliente, scontento del prodotto, lo ha rimandato indietro ma starebbe ancora aspettando di avere rimborsati i suoi soldi. Le indagini, condotte dai carabinieri della Stazione di Baiano, in provincia di Avellino, sono partite dopo che l'uomo ha sporto denuncia e hanno consentito di risalire all’identità del presunto truffatore.