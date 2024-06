Accusata di aver truffato lo Stato intascando 4 mila euro di Reddito senza averne diritto: assolta una donna

E' finita sotto processo per truffa aggravata perché, secondo la Procura, avrebbe intascato indebitamente il reddito di cittadinanza per oltre 7 mesi, percependo senza alcun diritto quasi 4 mila euro. Ma davanti al gup Paolo Magro, che ha processato la donna, una sessantenne romena, con il rito abbreviato, l'accusa è stata totalmente smontata e l'imputata è stata assolta con la formula "per non aver commesso il fatto".

La signora aveva chiesto il Reddito nel 2020, ma l'anno dopo era arrivata la contestazione da parte degli inquirenti, perché, in base ai controlli della guardia di finanza fondati sui dati dell'Agenzia delle entrate, la straniera risultava essere residente in Italia dal 2018, quando invece per ottenere il sussidio (abolito dal Governo Meloni) il requisito era quello di vivere nel nostro Paese da almeno 10 anni, di cui gli ultimi 2 continuativamente. La difesa, rappresentata dall'avvocato Gianluca Corsino, con proprie indagini - testimonianze, ma anche fotografie e referti medici - è riuscita però a provare che l'imputata si trovava stabilmente in Italia, come da lei sempre dichiarato, sin dal 2010 e che dunque aveva pienamente diritto a percepire l'aiuto economico.

La donna, arrivata prima a Vittoria dove aveva lavorato nei campi, si era successivamente trasferita a Balestrate dove aveva fatto la badante in una famiglia, che l'aveva ospitata fino al 2018. Proprio i suoi datori di lavoro sono diventati fondamentali per smontare le accuse della Procura: non solo hanno testimoniato in aula, ma hanno anche fornito fotografie dell'imputata che partecipava a matrimoni e compleanni di famiglia, documentando così - anche attraverso certificati ufficiali - la sua presenza in Italia dal 2010 e negli anni successivi. L'avvocato ha anche recuperato dei referti medici, rilasciati da varie strutture in cui la signora era stata in cura. Tutti elementi che hanno convinto non solo il giudice, ma anche il pm Giorgia Spiri che, alla fine, ha chiesto anche lei l'assoluzione dell'imputata.

Con la sentenza è stato ribadito un principio in realtà già chiaro: in questi casi non deve valere la residenza anagrafica - che la straniera aveva effettivamente chiesto e ottenuto nel 2018, quando in Italia l'aveva raggiunta il marito - ma quella effettiva. Per questo l'imputata non ha intascato indebitamente i circa 4 mila euro, ma le spettavano di diritto.