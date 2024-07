La maxitruffa dei distributori di benzina taroccati: dopo 16 anni diventano definitive 6 condanne

Una dozzina di distributori di benzina in vari punti della città - compreso uno di quelli usati all'epoca dall'Amia (poi fallita e diventata Rap) - erogavano almeno il 10% in meno del carburante indicato sui display e rispetto a quello realmente pagato dai clienti. Questo grazie a particolari congegni elettronici installati negli impianti: una maxitruffa che portò nel 2018 - ovvero a ben 10 anni dai fatti - a 25 condanne lievi per gestori delle pompe di benzina, dipendenti incaricati della manutenzione da diverse società petrolifere e anche impiegati dell'ex municipalizzata. Adesso - dopo che già in appello era scattata la prescrizione per diversi reati - di quel processo sono rimaste e diventata definitive 5 condanne a un anno, con pena sospesa, e una a 3 anni.

La prima sezione della Cassazione, presieduta da Monica Boni, ha infatti giudicato inammissibile il ricorso degli imputati, per i quali era restata in piedi solo l'accusa di associazione a delinquere finalizzata alla truffa. Si tratta di Nicolò Bargione, che ha avuto la pena più alta, in quanto capo e promotore della banda che installava i dispositivi per alterare gli impianti, di Giovanni Caccamo, socio di una ditta di manutenzione incaricata dall'Eni, Ivan Montagna e Rosario Montagna, entrambi dipendenti di un'azienda di manutenzione incaricata dalla Q8, di Ottorino Di Carlo, originario di Vallelunga Pratameno, in provincia di Caltanissetta, e di Angelo Di Maggio.

Come disposto dalla Suprema Corte, i 6 dovranno anche versare 3 mila euro ciascuno alla Cassa delle ammende e pagare 5 mila euro di spese processuali a due delle parti civili, ovvero l'Eni e la Q8.

L'inchiesta fu condotta dalla guardia di finanza che, con una serie di accertamenti e intercettazioni, aveva riscontrato come per 4 anni - tra il 2008 e il 2012 - in diversi distributori era stato messo in atto il trucco per erogare meno carburante e incassare più soldi a danno ovviamente dei cittadini. Un imbroglio che era stato messo in atto anche in un deposito dell'ex Amia, dove facevano rifornimento i mezzi utilizzati per la raccolta dei rifiuti.

A processo finirono in 25 e la sentenza di primo grado arrivò a giugno del 2018. In appello, il 12 ottobre 2021, le pene già piuttosto basse furono cancellate dalla prescrizione per tutti gli imputati, mentre rimasero le condanne per associazione a delinquere. I 6 imputati avevano fatto ricorso in Cassazione proprio contro questo verdetto, ma la loro istanza è stata giudicata inammissibile, facendo diventare definitive - a oltre 16 anni da fatti - le condanne.