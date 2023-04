Si finge operatore delle Poste e "soffia" 2.000 euro a una donna, denunciato un palermitano

Un giovane palermitano è stato denunciato nelle Marche nell'ambito di un'attività di contrasto alle truffe svolta dai carabinieri. L'uomo fingendosi operatore di Poste Italiane, con il pretesto di dover mettere in sicurezza il conto corrente postale di una residente di Falerone, in provincia di Fermo, era riuscito a far eseguire alla donna due bonifici per complessivi 2.000 euro, rendendosi poi irreperibile.

Un fenomeno quelle dei raggiri online e non solo ormai diffusissimo, come dimostra quanto accaduto in Piemonte dove partendo dalla truffa perpetrata a un uomo di Omegna, la Procura di Verbania ha emesso decreti di perquisizione che hanno consentito di sequestrare carte di pagamento prepagate e di individuare 24 persone residenti tra le province di Roma e Palermo che tra ottobre 2021 e maggio 2022 avrebbero commesso diverse truffe con lo stesso metodo, dirottando poi gli introiti su altre carte e conti correnti per non permettere di rintracciare i proventi illeciti.