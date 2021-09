Truffa meccanico con una carta prepagata e si fa versare mille euro, denunciato

A Castelfranco Veneto i carabinieri della stazione locale hanno denunciato per truffa un ventunenne di Palermo già gravato da precedenti. L'indagato, nell’ambito della trattativa per l'acquisto di due carburatori per auto, pubblicati su un sito internet, inducendo in errore il venditore, un meccanico quarantasettenne di Castello di Godego (in provincia di Treviso), gli ha fatto versare la somma complessiva di mille su una sua carta prepagata, per poi rendersi irreperibile. Poi le indagini dei carabinieri e la denuncia per truffa nei confronti del ragazzo palermitano.