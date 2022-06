Finge di voler comprare motorino, ma invece di pagare ruba alla vittima i 1.600 euro che doveva versare

Finge di voler comprare un motorino e poi ruba 1.600 euro: una palermitana è stata denunciata per truffa a San Lazzaro, alle porte di Bologna. La vittima è una 58enne che - come riporta il Resto del Carlino - aveva messo in vendita uno scooter per 1.600 euro. I fatti risalgono a circa due mesi fa. Adesso è arrivata la denuncia.

"Pochi giorni dopo la pubblicazione dell’annuncio - si legge - la 58enne è stata contattata da un 30enne palermitana che si diceva interessata al motorino. La giovane ha poi convinto la venditrice a recarsi ad un bancomat per fare insieme la procedura con cui le avrebbe versato i 1.600 euro richiesti. La palermitana ha invece guidato la 58enne a fare tutte le manovre necessarie per far sì che i soldi arrivassero nelle proprie casse. La 30enne si è dunque fatta praticamente da sola il bonifico di 1.600 euro per poi sparire"

Quando la vittima ha notato che dal suo conto era stata prelevata la stessa somma che la 30enne le avrebbe dovuto per lo scooter ha capito di essere stata fregata. Così si è recata dai carabinieri e ha deciso di denunciare la donna. Tramite il conto corrente su cui era stato versato il bonifico, i militari sono poi riusciti a individuare la truffatrice palermitana.