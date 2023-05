Ordina online un macchinario per spaccare la legna ma è una truffa

I carabinieri della stazione di Arcevia, in provincia di Ancona, hanno denunciato un palermitano dopo avere scoperto una truffa online. A finire nei guai è stato un cinquantenne, inchiodato dalle indagini dei militari marchigiani. A cadere nella trappola tesa dal palermitano è stato un uomo anconetano. Quest’ultimo ha versato 350 euro per acquistare online un macchinario per spaccare la legna. Macchinario che però non è mai stato recapitato al suo indirizzo di casa. La vittima si è rivolta ai carabinieri che sono riusciti a risalire al responsabile e a denunciarlo per truffa.