"Faceva l'avvocato in nero per arrotondare", indagato per truffa un ispettore di vigilanza dell'Inps

In tempi di precariato e di salari che spesso non raggiungono i mille euro al mese, la sua retribuzione - oltre 3 mila euro mensili - sarebbe stata davvero più che dignitosa, eppure un ispettore di vigilanza dell'Inps avrebbe deciso di arrontondare con un "lavoretto" in nero, cioè collaborando da avvocato in uno studio legale cittadino. Due attività del tutto incompatibili, secondo la Procura, che hanno fatto finire sotto inchiesta per truffa aggravata ai danni dell'istituto di previdenza Massimiliano Lannino, 46 anni, al quale ora sono stati pure sequestrati quasi 100 mila euro (95.755,86 euro per l'esattezza), ovvero la somma che avrebbe percepito illegittimamente tra gennaio 2018 fino al 28 febbraio scorso.

Il gip Annalisa Tesoriere ha convalidato il provvedimento emesso dal procuratore aggiunto Sergio Demontis, sulla scorta delle indagini svolte dalla guardia di finanza, che hanno anche svelato come l'indagato, da avvocato, si sarebbe persino occupato di una causa contro l'Inps, relativa al licenziamento di un collega che lavorava nella sua stessa task force, accusato - proprio come lui - di truffa, perché sarebbe risultato in missione per conto dell'ente ma in realtà avrebbe fatto il consulente in tribunale.

"Pagato in nero, teneva i soldi nel comodino"

Come ricostruito dagli inquirenti, Lannino sarebbe stato pagato in contanti dallo studio legale e sarebbe stato solito tenere 500/600 euro nel suo comodino, da utilizzare per le spese quotidiane. Analizzando i movimenti sul conto corrente dell'indagato, infatti, la guardia di finanza ha scoperto che a fronte di un patrimonio consistente (il 7 settembre del 2018 il saldo sarebbe stato di oltre 168 mila euro, il 7 giugno di quasi 184.300 euro) non sarebbero stati invece compiuti movimenti significativi per pagare, per esempio, le utenze, cioè acqua, luce e gas. Segno che - secondo l'accusa - Lannino avrebbe dovuto necessariamente attingere altrove, ovvero a somme percepite in nero.

"Doppio lavoro svolto per anni"

L'inchiesta è partita da un esposto anonimo che segnalava un conflitto di interessi e un cumulo illegittimo di incarichi da parte dell'ispettore di vigilanza dell'Inps, assunto da maggio del 2010. E l'indagato avrebbe svolto illegittimamente per anni il suo presunto doppio lavoro, ma si è deciso di concentrasi sugli ultimi 4 anni perché il resto, nelle more di un processo, cadrebbe quasi certamente in prescrizione.

"Faceva l'avvocato di pomeriggio"

Alcuni famigliari, sentiti dagli inquirenti, hanno confermato quanto sostenuto nell'esposto anonimo, riferendo che da "molti anni (Lannino, ndr) svolge l'attività di avvocato nello studio legale" e che "ha nella sua disponibilità ingenti somme di denaro". Una testimone ha spiegato che "lavorava nello studio legale di pomeriggio, dalle 15.30 alle 20.30, il lunedì e il venerdì" e che "era retribuito in contanti". Un'altra persona ha raccontato che avrebbe spesso incontrato l'indagato nello studio legale "seduto insieme all'avvocato" titolare dello studio "con un pc davanti" e questo sarebbe accaduto almeno fino al 2015.

I file sul pc e la difesa dell'indagato

I finanzieri hanno recuperato tutta una serie di documenti informatici che Lannino avrebbe tenuto sul suo pc, scovando sia file relativi al lavoro all'Inps che a quello allo studio legale. Nella sua causa di separazione, l'indagato si è difeso dalle accuse di aver svolto un secondo lavoro in nero sostenendo che i file dello studio legale "si trovassero nel suo pc - come si legge nella convalida del sequestro - per un back up effettuato dal computer dell'avvocato utilizzando come pc d'appoggio proprio il suo, che aveva messo a disposizione in virtù di un rapporto di conoscenza personale tra i due".

Ma è una spiegazione a cui gli inquirenti non credono: il titolare dello studio avrebbe potuto utilizzare un altro computer in suo possesso o un hard disk esterno, facilmente reperibile e dai costi modici, per fare il back up e, se anche avesse usato davvero il pc dell'indagato, si sarebbe premurato di cancellare tutti i dati alla fine dell'operazione. Inoltre, la versione di Lannino non sarebbe credibile perché sul suo pc i file risulterebbero sistemati alla rinfusa, con documenti legati sia all'attività dello studio legale che al lavoro svolto all'Inps.

La strana donazione di 170 mila euro alla madre

Per gli investigatori, Lannino avrebbe poi cercato di nascondere le somme percepite in nero con una donazione di 170 mila euro fatta in favore della madre con 4 assegni, il 31 luglio 2019. Secondo la Procura, l'indagato "ha sempre maliziosamente taciuto il rapporto di collaborazione con lo studio legale, circostanza che avrebbe comportato la decadenza dal rapporto di pubblico impiego".

Il direttore dell'Inps: "Attività incompatibili, avrebbe perso il posto"

Su questo aspetto, i finanzieri hanno anche sentito il direttore provinciale dell'Inps, Saverio Giunta, che ha confermato che il dipendente "era tenuto a richiedere l'autorizzazione alla direzione regionale per l'eventuale svolgimento di altra attività lavorativa", ma anche che "gli ispettori di vigilanza Inps sono legati da un rapporto di esclusività con l'ente, incompatibile con lo svolgimento di altra attività lavorativa".

Lannino avrebbe potuto eventualmente chiedere di accedere ad un ruolo amministrativo, cosa che gli avrebbe consentito di passare al part time e di svolgere anche l'altro lavoro. Questo però avrebbe anche comportato il dimezzamento dello stipendio, l'impossibilità di ottenere una specifica indennità concessa agli ispettori di vigilanza di 414,94 euro al mese, oltre agli straordinari per le missioni. La somma sequestrata equivale proprio a quella eccedente rispetto al caso in cui l'indagato avesse optato per questa possibilità di dichiarare il lavoro nello studio legale, passando ad una mansione amministrativa in part time.

Il gip: "Silenzio doloso per ingannare l'ente pubblico"

Il gip ha convalidato il sequestro perché "gli elementi indiziari inducono a ritenere che il silenzio dolosamente serbato dall'indagato circa la sussistenza di una causa di incompatibilità, rappresentata dalla collaborazione professionale con lo studio legale integri gli artifici ed i raggiri volti a trarre in inganno l'Inps e a lucrare profitti connessi alla corresponsione di emolumenti percepiti indebitamente, integrandosi sotto il profilo oggettivo e soggettivo il delitto di truffa aggravata ai danni di un ente pubblico".

"La donazione alla madre un trucco per svuotare il conto"

Inoltre, secondo il giudice, "con l'atto di donazione alla madre dell'ingente somma di 170 mila euro l'indagato abbia di fatto creato uno schermo giuridico per giustificare il quasi totale svuotamento del proprio conto corrente (che alla data del 7 giugno 2019 presentava un salto di 184.278,99 euro) e che tale somma sia rimasta di fatto nella sua piena disponibilità".