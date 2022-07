Truffa sui fondi europei per l'agricoltura, dissequestrati 250 mila a un funzionario regionale

Da funzionario della Regione, secondo l'accusa, avrebbe favorito una serie di impenditori consentendo loro di ottenere finanziamenti europei anche se in realtà le loro pratiche non sarebbero state complete al momento delle scadenze fissate. Il tribunale del Riesame, però, ha deciso di annullare il sequestro da 250 mila euro che era stato disposto dal gip di Termini Imerese per Orazio Pirrone.

I giudici hanno accolto le tesi degli avvocati Alessandro Martorana ed Elo Lo Bello che assistono l'indagato, secondo cui non vi sarebbero prove di contatti tra il funzionario e gli imprenditori che poi sarebbero stati favoriti e, anzi, esisterebbe invece un'intercettazione in cui i privati affermerebbero, riferendosi a Pirrone, "l'importante è che lui non se ne accorga". Per la difesa, quindi, se truffa aggravata c'è stata, sarebbe stata commessa all'insaputa del funzionario e anche ai suoi danni.

La somma sequestrata a Pirrone, su richiesta della Procura europea, sarebbe l'equivalente dei contributi che avrebbe fatto ottenere illegittimamente agli imprenditori. Somma che ora dovrà essere restituita all'indagato.

L'inchiesta della guardia di finanza, a fine giugno, aveva portato a 12 arresti e al sequestro di 2 milioni e mezzo per presunte irregolarità nella concessione dei finanziamenti per l'agricoltura nell'ambito del Programma di sviluppo rurale 2007/2013 e 2014/2020, gestiti dall'Ipa (Ispettorato provinciale per l'agricoltura).