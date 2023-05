"Truffa con finte diete e pasticche alla frutta per dimagrire": in 10 finiscono a processo

Pillole e integratori a base di mirtillo, ananas e rosa canina per dimagrire in tempi record e senza grandi sacrifici, quasi per magia. E' questo che avrebbero prescritto - senza alcun titolo per farlo ed esercitando abusivamente la professione di dietologo, nutrizionista e dietista - a chi si rivolgeva all'associazione (ormai chiusa) "Tra sole e luna - Amici della natura" di Cruillas: una truffa in piena regola, per la Procura, in cui sarebbero cascate - almeno secondo la ricostruzione iniziale - centinaia di persone. Adesso, ad oltre tre anni dalle denunce e dal sequestro di 135 mila euro,10 persone sono state citate a giudizio: per loro a luglio inizierà il processo davanti alla terza sezione del tribunale.

Nello specifico, sul banco degli imputati, ci saranno Giuseppa Nastasi, impiegata amministrativa dell'ospedale Cervello e presidente dell'associazione, e le sue presunte aiutanti Ester Onofrio, Maria Lopez, Concetta Santoro, Claudia Mutolo, Maria Iacona, Giovanna Gelardi, Rita Baucina, Antonina Favaloro e Cinzia Beluto. Alla fine, però, di tutte le persone che sarebbero state imbrogliate, l'accusa individua soltanto quattro persone, che - se lo vorranno - potranno costituirsi parte civile.

L'inchiesta della guardia di finanza era stata coordinata dal procuratore aggiunto Sergio Demontis e dal sostituto Laura Siani che già pochi mesi dopo le denunce l'avevano chiusa. Dopo la morte improvvisa del sostituto, però, è stato necessario riassegnare il fascicolo, fino ad arrivare alla citazione a giudizio, firmata adesso dal pm Giovanni Antoci.

In base alla ricostruzione dell'accusa, l'unico scopo delle indagate sarebbe stato quello di vendere - a caro prezzo - le pasticche della "Star Dust", un'azienda americana, e anche al costo di prescriverle a chi avrebbe avuto gravi problemi di salute ed invitando pure a sospendere l'assunzione di eventuali farmaci. Chi voleva perdere peso avrebbe dovuto necessariamente tesserarsi all'associazione presieduta da Nastasi, pagando dai 30 ai 50 euro all'anno, e poi avrebbe potuto ottenere il programma di dimagrimento miracoloso. Per la Procura, nessuno nella struttura di Cruillas avrebbe avuto i titoli per prescrivere cure dimagranti e tutto sarebbe stato finalizzato ad incassare soldi (i 135 mila euro sequestrati sarebbero stati il provento della truffa).

Da alcune intercettazioni era emerso che in alcuni casi i pazienti sarebbero stati visitati a distanza, via chat, e si sarebbe persino arrivati a consigliare le pillole a base di frutta ed erbe per potenziare il sistema immunitario di due gemelline di 7 anni, ma anche per risolvere problemi di infertilità di una coppia. Le imputate hanno sempre respinto le accuse, sostenendo che si sarebbero limitate a dare consigli sull'utilizzo degli integratori. Il tribunale del Riesame aveva annullato parzialmente i sequestri per una parte di loro, difesi tra gli altri dagli avvocati Cinzia e Antonio Pecoraro, Carmela Re e Giusi Scrudato.