La truffa dei gioielli falsi non passa di moda: scoperta banda di palermitani, 13 indagati

L'accusa è "truffa aggravata in concorso". Tutto ruotava attorno al vecchio raggiro dei finti gioielli. Tredici palermitani risultano adesso indagati al termine di un'operazione messa a segno dai carabinieri della stazione di Trapani che hanno notificato, con la collaborazione dei comandi locali, l’avviso di conclusione delle indagini preliminari. Il provvedimento è stato emesso in conclusione di una articolata attività di indagine condotta dai militari dell’Arma.

"I 13 palermitani di età compresa tra i 26 e i 64 anni, tutti gravati da precedenti di polizia, nel periodo compreso tra ottobre 2017 e giugno 2019, hanno truffato numerosi ignari cittadini nella provincia di Trapani, cui hanno arrecato un danno quantificato complessivamente in circa 11 mila euro - dicono dal comando dei carabinieri -. Nel corso dell’attività investigativa nella quale i militari hanno acquisito immagini di videosorveglianza, è emerso il modus operandi attuato dai palermitani: in particolare, i truffatori in concorso tra loro e tramite dei raggiri, dopo aver individuato con attenzione la possibile vittima, interpretavano diversi ruoli per indurre in errore i malcapitati, facendosi consegnare somme di denaro per l’acquisto di finte pietre preziose".

Per dare "credibilità" alla loro truffa tra i palermitani giocava un ruolo importante anche un presunto gemmologo pronto a certificare assai elevato il valore dei finti gioielli. Le vittime, convinte della buona fede dei loro interlocutori, consegnavano nelle mani degli autori del raggiro somme comprese tra euro 140 e tremila euro. Poi le lunghe indagini e adesso l’avviso di conclusione delle indagini preliminari e l'informazione di garanzia.