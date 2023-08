"Falsi contratti per assicurare auto e moto", truffa da centinaia di migliaia di euro: indagato finto broker

Una truffa probabilmente da centinaia di migliaia di euro, quella che sarebbe stata ordita da un broker assicurativo di Godrano che, secondo la guardia di finanza, avrebbe rilasciato circa 1.850 contratti fasulli ad altrettanti clienti. Un'inchiesta che è partita dopo diverse denunce presentate da persone che si sono ritrovate con l'auto sequestrata perché - nonostante avessero pagato l'assicuratore - sarebbero risultate prive di copertura. L'uomo è indagato per truffa e anche per esercizio abusivo della professione, in quanto non sarebbe iscritto al Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi (Rui), gestito dall'Istituto di vigilanza sulle assicurazioni (Ivass).

In base alla ricostruzione dei militari della Compagnia di Bagheria, coordinati dalla Procura di Termini Imerese, l'indagato avrebbe consegnato ai suoi clienti dei contratti assicurativi con date di scadenza modificate per allungarne la durata. L'assicuratore avrebbe utilizzato un metodo decisamente artigianale e rudimentale: avrebbe infatti modificato i riferimenti temporali presenti sui documenti cancellando col bianchetto la data di scadenza. I contratti sarebbero stati a quel punto scannerizzati e modificati al computer, con un programma di alterazione digitale. Così i numerosi clienti dell'agenzia di Godrano, attratti dai prezzi molto vantaggiosi praticati dal broker, pur pagando dei contratti assicurativi di durata annuale, si sarebbero ritrovati con coperture semestrali o, nel peggiore dei casi, i loro veicoli non sarebbero stati affatto assicurati. Da qui poi i sequestri che hanno fatto partire le denunce.

I finanzieri stanno inoltre provvedendo, sulla scorta dei documenti acquisiti e delle denunce presentate, a ricostruire i profitti ottenuti dall'indagato che, da una prima stima, qualora ogni contratto sequestrato dovesse dimostrarsi falso, potrebbero aggirarsi su centinaia di migliaia di euro. L'inchiesta si inserisce nell'ambito "delle linee strategiche dell'azione del Corpo - si legge in una nota della guardia di finanza - mirate a rafforzare la lotta contro l'illegalità economico-finanziaria e a garantire una costante tutela dei consumatori".