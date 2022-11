Truffe sugli eventi culturali, l'ex consigliere comunale Giulio Cusumano patteggia la pena

Una truffa ai danni dello Stato per intascare contributi pubblici legati a spettacoli ed eventi culturali in realtà non dovuti. L'ex consigliere comunale Giulio Cusumano e il suo compagno, il cantante Alessio Scarlata, finiti agli arresti domiciliari il 2 maggio scroso, hanno deciso di patteggiare la pena.

L'accordo tra Procura ed imputati è stato accolto dal gup Maria Cristina Sala nel corso di un'udienza che si è svolta nei giorni scorsi: 2 anni la condanna per Cusumano e un anno e 2 mesi per Scarlata, in entrambi i casi con la sospensione condizionale della pena. L'inchiesta era stata coordinata dal procuratore aggiunto Sergio Demontis.

Secondo la ricostruzione dell'accusa, i due avrebbero intascato illecitamente poco più di 20 mila euro in relazione a due progetti, la "Festa del Teatro 2018", gestita dall'associazione "Disincanto", per cui a fronte di un contributo pubblico di 9.721,31 euro sarebbero stati non dovuti ben 9.050,34 euro, e "Tradizioni e Natale nelle Capitali della Cultura 2018", presentato da "Attivamente onlus", in cui a fronte di un finanziamento di 26.627 euro ricevuti a dicembre 2018, 11.875,32 euro sarebbero stati non dovuti. Dalle intercettazioni, però, per la Procura, sarebbe emerso un modus operandi, basatto su spese gonfiate e false fatture, finalizzato poi anche ad ottenere consenso politico.