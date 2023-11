Vende smartphone su Amazon, in due anni fattura 11 milioni ma non li dichiara: denunciata

In due anni avrebbe generato ricavi per oltre 11 milioni di euro, perlopiù vendendo smartphone e altri piccoli elettrodomestici tramite la piattaforma di Amazon, senza però mai dichiararli al Fisco. La guardia di finanza ha denunciato un'imprenditrice di 39 anni titolare di una ditta individuale (della quale non è stato fornito il nome, ndr) di fatto cessata nei primi mesi del 2019. L’analisi della documentazione ha permesso di ricostruire i reali volumi d’affari e dunque le tasse mai versate.

A condurre l’attività sono state le "fiamme gialle" del Nucleo operativo metropolitano che hanno svolto "Le indagini finanziarie - si legge in una nota diffusa dal Comando provinciale - attraverso cui, con una capillare ricostruzione delle movimentazioni bancarie, è stato possibile quantificare le imposte evase” tra il 2017 e il 2018. Alla luce di quanto emerso la titolare è stata denunciata per omesso versamento dell’Iva e dichiarazione infedele.

L'impresa aveva una sede fisica a Palermo ma il suo business si svolgeva esclusivamente online sulla piattaforma inventata dal miliardario Jezz Bezos attraverso la quale avrebbe venduto in due anni circa centomila smartphone. "L'attività posta in essere conferma l’impegno profuso - spiegano ancora dalla Finanza - nel contrasto delle forme seriali di evasione fiscale. L’intervento infatti è espressione dell’obiettivo di concreta riduzione dell’evasione fiscale e del recupero del tax gap a tutela dell’economia sana e della corretta concorrenza dei mercati".