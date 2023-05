Truffa sui contratti della luce in Piemonte: scatta la denuncia per una palermitana

Comunica la lettura del contatore della luce e scopre di non essere più cliente del suo gestore di energia elettrica, ma di essere passato ad un altro, senza però aver mai sottoscritto un contratto. È successo a un uomo di 44 anni, residente ad Ossola, in Piemonte: ad ordire la truffa sarebbe stata una palermitana di 37 anni, che ora è stata denunciata per truffa dai carabinieri.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, al momento di comunicare la lettura del contatore della luce l'utente è stato informato dalla società fornitrice dell'energia elettrica che il suo contratto era cessato alla fine dell'anno scorso. Incredulo, l'uomo si è quindi rivolto allo sportello per il consumatore, scoprendo che la sua attuale fornitura di energia faceva capo ad un'altra società sul mercato. Con un contratto che il consumatore ha negato di aver sottoscritto non riconoscendo né la firma né la circostanza in cui sarebbe avvenuta la stipula: in quella data, infatti, si trovava fuori per lavoro.

Dopo le indagini i carabinieri sono riusciti a risalire all'identità dell'operatrice che avrebbe effettuato la chiusura del vecchio contratto e l'apertura di quello nuovo e si tratta appunto di della palermitana di 37 anni.

