Falsi morti per truffare le assicurazioni, smantellata organizzazione: sei fermi

Sei persone sono state fermate all'alba di oggi dalla polizia nell'ambito dell'operazione"Lazzaro", perchè accusate di avere compiuto frodi assicurative sulla vita. Per gli inquirenti lo scopo dell’organizzazione criminale era quello di "ottenere la liquidazione del premio assicurativo previsto a seguito della falsa e prematura morte del contraente".



Sono decine le persone indagate. Le indagini hanno permesso di scoprire "un modus operandi strutturato e ben collaudato in ogni sua fase: dal reclutamento dei contraenti e dei falsi morti alla gestione e suddivisione dei proventi illecitamente ottenuti dalle compagnie assicuratrici truffate".

Questo lo schema adotatto: "il soggetto prescelto come il falso morto - spiegano dalla polizia - contraeva una o più polizze assicurative sulla vita, corrispondeva pochissime rate mensili all’assicurazione, il beneficiario indicato in polizza poi produceva la documentazione attestante il falso decesso del contraente. Quindi il beneficiario otteneva l’intera somma prevista, che con prelievi di contante e/o accrediti su altri conti corrente veniva riconsegnata agli ideatori delle truffe".

Le indagini hanno permesso di accertare la realizzazione di almeno 20 truffe assicurative, per un giro d’affari di circa 2.700.000 euro. A questi si aggiungono, inoltre, i premi assicurativi in procinto di essere liquidati a seguito della dichiarazione di morte di alcuni sodali, per un totale ammontante a circa 5 milioni.

