"Rispondi e avrai un abbonamento gratis all'Amat", la truffa corre su Facebook: scatta la denuncia

In palio, per chi clicca su un link e partecipa a un sondaggio, c'è una fantomatica "Amat Card", ovvero un presunto abbonamento annuale in regalo per viaggiare con il trasporto pubblico gratuitamente. Ma quanto pubblicizzato dalla pagina Facebook "Tessera del trasporto pubblico di Palermo" è in realtà un imbroglio bello e buono che l'ex municipalizzata, come fa sapere a PalermoToday il presidente Giuseppe Mistretta, ha già denunciato alla polizia postale.

Sulla pagina creata molto recentemente e già segnalata a Facebook (ma nel momento in cui scriviamo questo articolo, alle 15.15 di sabato 18 maggio è ancora ben visibile) si invitano i cittadini a rispondere a delle domande per ottenere in regalo la tessera che però non esiste. Ci sono anche delle fotografie che immortalano la "Amat Card" e tanti commenti di utenti - probabilmente altrettanto farlocchi - che ne decantano le meraviglie. "E' una truffa - spiega Mistretta - non esiste alcuna 'Amat Card' e non abbiamo mai lanciato questa campagna".

"Ho ordinato la tessera e dopo cinque minuti mi ha chiamato il servizio clienti, informandomi che la tessera sarà consegnata in 3 giorni, non vedo l'ora", scrive una donna dal cognome straniero sulla pagina del social network". Un altro fantomatico utente, sempre dal nome straniero, chiede: "Potreste dirmi quanto tempo devo aspettare per la consegna?" e subito arriva la risposta di "Tessera del trasporto pubblico di Palermo": "La prepareremo e la consegneremo entro 3-5 giorni!".

Occhi aperti, quindi, si tratta probabilmente di una sistema per generare traffico ma anche per rubare dati personali agli utenti.