Partinico, uomo trovato morto in un terreno di campagna

Uomo trovato morto nelle campagne di Partinico. Il ritrovamento del corpo, in un terreno in contrada Piano dei Re, è stato fatto ieri da un passante che ha subito contattato i carabinieri. La vittima è Angelo Cuccì, 62enne originario di Carini ma residente a Partinico. I familiari ne avevano denunciato il suo allontanamento da casa due giorni prima. A lanciare l’allarme era stata la figlia.

Nel terreno in cui si trovava il cadavere di Cuccì, referente per Partinico dell’Ente sviluppo agricolo, sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Partinico insieme al personale specializzato nei rilievi scientifici. Sul corpo non sono stati individuati evidenti segni di violenza. Per questa ragione il pm non avrebbe ritenuto necessaria l’autopsia, disponendo la restituzione della salma ai familiari per la celebrazione del funerale.