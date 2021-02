Pescatore trova ordigno bellico all'Addaura, bonifica affidata ai militari della Marina

Individuato un ordigno bellico nel mare dell’Addaura. Il ritrovamento è stato fatto da un pescatore che ha segnalato alla Capitaneria di porto la presenza di una bomba nella zona del lungomare Cristoforo Colombo, dalle parti di Punta Priola. L'area è stata interdetta e viene presidiata dalle pattuglie della polizia municipale. Le operazioni di bonifica saranno eseguite dai militari della marina che si trovano ad Augusta.

Lo scorso 22 ottobre un altro ordigno risalente alla seconda guerra mondiale è stato disinnescato nelle acque di Porticello dai palombari del gruppo operativo subacquei del Comando subacquei ed incursori della Marina militare, distaccati presso il nucleo Sminamento difesa antimezzi insidiosi di Augusta. L’intervento d’urgenza, disposto dalla Prefettura a seguito della segnalazione di un apneista, ha permesso di distruggere la mina.

La segnalazione riguardava dei piccoli oggetti cilindrici ma, durante le operazioni di ricerca col metal detector, gli operatori subacquei si sono imbattuti in un manufatto sferico e metallico, con un diametro di circa 110 centimetri, che giaceva nascosto dalla posidonia a 16 metri di profondità, a poca distanza dall’ingresso del porto: si trattava di una potente mina ormeggiata italiana tipo IK.

Un altro importante disinnesco di un ordigno bellico è stato eseguito a Palermo il 13 settembre scorso. Si è trattato di una operazione imponente che ha reso necessaria l’evacuazione della zona, con 7 mila palermitani che hanno dovuto lasciare le proprio abitazioni per poi rientrare in casa ore dopo. Il tempo che la parte della bomba con l’esplosivo è stata trasportata nella cava di Torretta per essere fatta brillare.