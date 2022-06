Partinico, dopo tre giorni di ricerche trovato morto il pensionato scomparso

Vito Stabile, 82 scomparso a Partinico giovedì scorso, è morto. Il cadavere dell'anziano è stato ritrovato in una scarpata in contrada Tammi, non lontano da dove il pensionato abitava, dai vigili del fuoco. I suoi familiari lo stavano cercando da giorni e questa mattina nel Comune si sono alzati in volo per setacciare il territorio sia gli elicotteri della polizia, che indaga per ricostruire l'accaduto, che i droni. Via terra invece in azione, oltre ai pompieri, anche diverse squadre cinofile.

L'uomo era malato. "Ha bisogno delle sue medicine salva vita perchè - ha raccontato a PalermoToday la fglia Rosa Stabile - i suoi polmoni non sono al top. Potrebbe avere un calo di saturazione, in passato ha avuto un infarto e diversi attacchi ischemici. Per favore aiutatemi a trovarlo". Purtroppo il suo appello non è servito a farlo ritrovare vivo. Sarà il medico legale a capire quando è avvenuto il decesso e a svelarne le cause.